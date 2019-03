Erheblicher Sachschaden an Auto

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe (mt). Zeugen für eine Unfallflucht sucht die Polizei in Friesoythe. Dort befuhr am Samstag gegen 22 Uhr eine 52-jährige Garrelerin auf der Thüler Straße in Richtung Wangerooger Straße. In einer schmalen Linkskurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges setzte die Fahrt fort, ohne sich um Unfall zu kümmern. Die 52-Jährige und ihre 18-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe, Telefon 04491/93160, entgegen.