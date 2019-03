„Wir wollen das Ideenwachstum anregen“

Ausgangspunkt aller Überlegungen: Für Bürgermeister Stratmann soll die Hauptkreuzung ein Magnet werden, von dem aus sich die Straßenzüge entwickeln.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Neugestaltung der Straßen im Stadtzentrum soll dazu beitragen, die Attraktivität der Friesoyther Innenstadt zu steigern. Das allein, so ist immer wieder zu hören, könne es aber doch nicht gewesen sein. „Stimmt", sagt Bürgermeister Sven Stratmann dazu. Im ursprünglichen Konzept habe es denn auch zahlreiche weitere Ideen gegeben, etwa die bessere Erlebbarkeit der Soeste. „Diesen Ansatz mussten wir erst mal auf Eis legen", bedauert Stratmann.