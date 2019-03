Wilde Verfolgungsjagd im Nordkreis

Symbolfoto: dpa

Nordkreis (her). Wilde Verfolgungsjagd: Am Dienstag wollte ein 24-jähriger Autofahrer aus Friesoythe vor der Polizei flüchten. Wie die Beamten mitteilen, gefährdete der junge Mann dabei mehrere Verkehrsteilnehmer.



Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.50 Uhr und 16.05 Uhr in Kamperfehn, Sedelsberg und Scharrel. Aufgrund der gefahr musste die Polizei die Verfolgung zwischenzeitlich abbrechen. Letztlich konnte der 24-Jährige aber doch im Bereich Saterland-Bätholt gestellt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein hat und stand unter Drogeneinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen.



Es waren Polizeikräfte aus den Landkreisen Cloppenburg, Ammerland sowie dem Emsland eingesetzt. Zudem befand sich der Polizeihubschrauber aus Rastede in den Startvorbereitungen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die durch die Verfolgungsfahrt gefährdeten Verkehrsteilnehmer und Zeugen, sich bei der Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491/93160 zu melden.



Insbesondere in Kamperfehn im Bereich der Birkenstraße ist es zu einer Gefahrensituation gekommen, da sich hier auch Kinder am Straßenrand befanden. Weiterhin mussten diverse Verkehrsteilnehmer aufgrund der Fahrweise des Audi-Fahrers auf der B401 stark abbremsen und ausweichen. Gleiches gilt für einen Fahrzeugführer im Bereich der Hüllener Straße im Saterland. Die Ermittlungen dauern an.

