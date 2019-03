„Flut von Bewerbungen“ für neue Kita

Fachkräftemangel bei Caritas-Verein kein Thema

Baumaßnahme: Auf dem 9000 Quadratmeter großen Gelände an der Willohstraße entstehen Kita und Kompetenzzentrum.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die „Flut von Bewerbungen" ist abgearbeitet, ein paar Vorstellungsgespräche sind noch geplant, dann steht das Team für die neue Kindertagesstätte mit Kompetenzzentrum des Caritas-Vereins Altenoythe. Das „einmalige Konzept" habe zahlreiche potenzielle Mitarbeiter überzeugt und angezogen, berichtet Bernhard Hempen, Bereichsleiter für Kinder, Jugend und Berufliche Bildung. Der viel beklagte Fachkräftemangel „zeichnet sich bei uns nicht ab", so der Caritas-Vertreter.