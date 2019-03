Musikverein feiert 100. und fühlt sich jung

Das Jubiläum im Blick: Vorstandsmitglieder und Chronikausschuss mit Ehrendirigent Heinz Stammermann (vorne Mitte). Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Markhausen. Der Dirigent schlägt mit einer Autoantenne den Takt. Auch das hat Tradition beim Musikverein Markhausen. Unter der Kategorie „Wussten Sie schon...“ zählt diese Kuriosität zu einem von vielen kleinen Geheimnissen, die die Mitglieder zum 100. Geburtstag in ihrer Chronik lüften. Eine Aufbereitung und Weiterführung des Werkes von 1994, als das 75-jährige Bestehen gefeiert wurde.



„Noch vier Wochen“, schätzt Theo Siemer als ehemaliger Vorsitzender und Mitarbeiter des Chronikausschusses, dann ist die gesamte Geschichte auf insgesamt 128 Seiten geschrieben. Mehr dazu

