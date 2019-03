„Hanseaten“ holen Sieg in Verlängerung

Jubeln bei der Siegerehrung: die jungen Kicker aus der E-Jugend. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. In der Sporthalle Großer Kamp Ost in Friesoythe fand jetzt wieder der AOK-Fußball-Cup für E- und F-Junioren statt. Eingeladen hatte der SV Hansa Friesoythe. Den Auftakt machten die E-Junioren mit dem ersten Vorrundenspiel SV Altenoythe II gegen SV Hansa Friesoythe III. Im Endspiel standen sich der SV Hansa III und der SV Nikolausdorf gegenüber, das die „Hanseaten“ mit 2:1 nach Verlängerung für sich entscheiden konnten. Im kleinen Finale siegte der SV Harkebrügge mit 4:1 gegen den SV Altenoythe II. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

