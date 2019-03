Transporter-Fahrer mit 3,74 Promille am Steuer

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Bei einer Verkehrskontrolle in Friesoythe ist ein 31-Jähriger Molberger von der Polizei gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Dienstagabend schnell klar, dass der Molberger am Steuer eines Daimler-Transporters deutlich unter dem Einfluss stand. Der Vorfall passierte gegen 18.20 Uhr auf der Thüler Straße. Der Test am Alkomaten brachte Gewissheit – er ergab einen Atemalkoholwert von 3,74 Promille. Die Fahrt durfte der Molberger natürlich nicht fortsetzen: Er musste eine Blutprobe abgegeben, damit ein gerichtlich verwertbares Ergebnis für das bereits eingeleitete Strafverfahren vorliegt.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

06.03.2019 | NLWKN: Neuer Betriebshof an Talsperre