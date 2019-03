Schuhplus siedelt sich im C-Port an

Archivfoto: C-Port

Friesoythe (mt). Das auf Schuhe in Übergröße spezialisierte Unternehmen Schuhplus baut am C-Port ein über 800 Quadratmeter großes Logistikzentrum mit integriertem Einzelhandelsgeschäft. Schuhplus mit Hauptsitz in Dörverden (Landkreis Verden) ist nach eigenen Angaben das größte Versandhaus Europas für große Schuhe. Die Eröffnung des Logistikzentrums soll den bisherigen Planungen zufolge im kommenden September sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

