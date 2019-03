NLWKN: Neuer Betriebshof an Talsperre

Alter Standort: Der Platz reicht in und um das Gebäude nicht mehr aus, Fahrzeuge und Geräte können nicht untergestellt werden und die Technik ist veraltet. Fotos: cl

Von Claudia Wimberg



Thülsfelde. Am neuen Standort wird zurzeit der Boden geebnet, am alten freuen sich die Mitarbeiter des NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft- Küsten- und Naturschutz) auf zeitgemäße Zustände. Denn ihre aktuelle Wirkungsstätte „entspricht in keinster Form mehr den Ansprüchen“, unterstrich der zuständige Dezernent, Ralf Jaspers, im MT-Gespräch die Notwendigkeit eines neuen Betriebshofes an der Thülsfelder Talsperre. Das Flachdachgebäude so beengt, dass für „ein vernünftiges Büro“ kein Platz bleibt und der Betriebsleiter in der Betriebsstelle in Cloppenburg sitzt und nicht vor Ort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.