Ein Denkmal aus Bronze für das Stadttor

Von den Proportionen über Fenster und Tore bis hin zu den Fugen wird das 2,60 Meter hohe Denkmal exakt dem früheren Stadttor entsprechen. Auf die Einweihung freuen sich (von links) Walter Beckmann, Ferdinand Cloppenburg, Alfred Bullermann, Georg Litmathe, Sven Stratmann und Jochen Stuke. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Rund 2,60 Meter wird das Denkmal für das Friesoyther Stadttor Lange Pforte nach seiner Fertigstellung insgesamt hoch sein. Ein knapper Meter davon entfällt auf den gemauerten Sockel; das im Maßstab 1:10 aus Bronzeplatten erstellte Modell des Tores selbst erreicht eine Größe von 1,68 Metern – genau ein Zehntel des am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörten Friesoyther Wahrzeichens. Die geschätzten Kosten: 80.000 Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.