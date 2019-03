Großer Applaus und stehende Ovationen

„Mannschaft des Jahres“: die Referees des SV Gehlenberg/Neuvress. Mit der Silbernen Vereinsnadel wurde Wolfgang Thesing (Siebter von rechts) mit Ehefrau Katharina geehrt. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Lang anhaltenden Applaus und stehende Ovationen der Mitglieder des SV Gehlenberg/Neuvrees begleiteten die Verleihung der Silbernen Vereinsnadel an Wolfgang Thesing. Für seine besonderen Verdienste bedankte sich der Vorsitzende Frank Kleemann während des Sportlerballs im voll besetzten Saal der Gaststätte Reiners auch mit einem Geschenk. Thesing sei „stets engagiert und hilfsbereit" und unterstütze den Verein seit mehr als 40 Jahren, lobte der Vorsitzende.