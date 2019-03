„Publikum in Thüle Höchste der Gefühle“

Jeck: Die Mitglieder des Musikvereins Thüle bescherten ihren Gästen einen unterhaltsamen Abend mit vielen Showeinlagen. Foto: Passmann

Von Johannes Passmann



Thüle. Fest in der Hand der Jecken und Narren war der Saal im Gasthof Sieger in Thüle beim Frühjahrskonzert des Musikvereins. Nicht nur die Musikanten des Vereins hatten sich in ihrem Outfit darauf eingestellt, sondern auch die Besucher in dem bis auf den letzten Platz besetzten Saal. Die Kostümierung kannte keine Grenzen und die völlig losgelassene Narretei der Gäste natürlich auch nicht. Dazu trug sicherlich auch der von den Musikanten zubereitete Hexentrank und Krötenschleim bei.



Von Beginn an ließen die Musiker keinen Zweifel daran, dass nicht nur im Rheinland, sondern auch im beschaulichen Thüle geschunkelt, getanzt und gefeiert werden kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.