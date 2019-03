Operiert wird im Schein einer Taschenlampe

Notbehelf: Eingriffe nehmen Lea Decker und Dr. Charles Cheruiyot im Licht von Schreibtisch- oder Taschenlampen vor. Foto: Decker

Von Heiner Stix



Friesoythe. Viele Dokus hatte Lea Decker sich im Vorfeld ihres medizinischen Praktikums angeschaut, viel über Kenia gelesen. „Eigentlich dachte ich, dass ich eine Menge über das Land weiß“, erzählt sie im Rückblick auf ihre Zeit in Likoni, einem Ortsteil von Mombasa. In der Realität aber war vieles dann doch ganz anders.



Die Fröhlichkeit zum Beispiel. „Die Leute in Mombasa sind unglaublich herzlich und offen", erzählt die 24jährige, die in Oldenburg Medizin studiert. Anders ist auch die Arbeit im Krankenhaus. Das Kingston Hospital hat nur drei Ärzte. Der OP ist noch nicht fertig, operiert wird deswegen im Krankenzimmer im Schein einer Schreibtisch- oder Taschenlampe.