Licht und Sonne befeuern den Hormonspiegel

Genießen die ersten Sonnenstrahlen: Die Kattas kehren ins Freigehege zurück. Foto: Tier- und Freizeitpark Thüle/Martin Pille

Von Martin Pille



Thüle. Die Kattas haben es sich in ihrem Freigehege bequem gemacht. Sie strahlen Wohlbehagen und heitere Selbstzufriedenheit aus, versprühen regelrecht Lebensfreude. Der Frühling kündigt sich an – und das schon Anfang März. Auftakt einer neuen Saison im Tier- und Freizeitpark Thüle, der nun wieder samstags und sonntags bis 18 Uhr geöffnet hat.



Die Fauna erwacht zum Leben: Sonne und Wärme lassen den Hormonspiegel der Tiere steigen. Viele freuen sich wie die Lemuren über die angenehmeren Temperaturen und erobern sich die Freianlagen zurück.