Besuch an der Uni in Vitoria: Hier erkundeten sie nicht nur die Stadt, sonder konnten sich bei Professor Saalbach, der hier seit 34 Jahren lebt, über Stdudienmöglichkeiten informieren. Foto: Stolle

Friesoythe (mt). Zu Gast bei Freunden im Baskenland waren 21 Schüler und zwei Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen (BBS) beim Besuch der Partnerschule Instituto Mendebaldea in Vitoria Gasteiz. Bereits am Flughafen in Bilbao nahmen die spanischen Gastfamilien die deutschen Schüler freudig in Empfang. „Ich habe mich gleich von Beginn an willkommen gefühlt und mich auf das gefreut, was noch kommt“, meint Lehrerin Jessika Liesert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

27.02.2019 | DLRG: „Zu klein, zu alt und belastend“