DLRG: „Zu klein, zu alt und belastend“

Eng: Frederik Fangmann in der Garage mit Fahrzeug, Spinden, Kompressor und Ausrüstungsgegenständen. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. „Zu klein, zu alt.“, Frederik Fangmann kann nichts mehr beschönigen oder relativieren, wenn er durch die Friesoyther DLRG-Station geht. Wer ihn begleitet, kann ihm nur zustimmen. Im beengten Gruppenraum, der auch als Küche und Büro dient, 70er-Jahre-Schick mit vertäfelten Wänden und für die Zeit typisch beige-braunen Fliesen, die auch als Retro-Design durchfallen. „Und darauf soll dann die Herz-Lungen-Belebung trainiert werden. Das geht hier insgesamt einfach nicht“, sagt der Vorsitzende und verweist auf Schulungen, die ins Jugendzentrum Wasserturm, ins Kulturzentrum „Alte Wassermühle“ oder ins Franziskushaus verlegt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.