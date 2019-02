B72 nach schwerem Verkehrsunfall bei Thüle gesperrt

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 zwischen Friesoythe und Mittelsten Thüle sind am Montagmorgen ein 43 Jahre alter Mann aus Molbergen lebensgefährlich und eine 53-jährige Friesoytherin schwer verletzt worden. Beide Autofahrer waren gegen 6.15 Uhr von Friesoythe Richtung Cloppenburg unterwegs. Die Friesoytherin wollte kurz hinter der Pehmertanger Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Gleichzeitig überholte der Fahrer aus Molbergen zwei hinter der Friesoytherin fahrende Fahrzeuge und fuhr dabei mit seinem Ford in die Fahrerseite des abbiegenden Skoda.



Die zunächst als nur leicht eingestuften Verletzungen erwiesen sich nach Ankunft der Notärztin als sehr viel schwerer. Beide Fahrer mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, die Verletzungen des Molbergers stufte die Notärztin als lebensgefährlich ein. An beiden Fahrzeugen entstand nach Auskunft der Polizei Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf rund 12000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war bis 8.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

25.02.2019 | Steuerfahnder kassieren Bons und Belege