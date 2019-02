Holzhütte beim BV Neuscharrel abgebrannt

Foto: FFW Gehlenberg

Neuscharrel (Mt). Völlig abgebrannt ist eine Holzhütte am Sonntagmittag beim BV Neuscharrel. Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr Gehlenberg den Brand des Lagerraumes nur noch kontrolliert ablöschen. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 30.000 Euro.



Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anlieger Rauch auf dem Sportgelände am Pastorenpad bemerkte. Er sagte wohl einem Vereinsmitglied Bescheid, das schließlich die Feuerwehr rief. Die Polizei hat derweil die Ermittlungen zur noch völlig unklaren Ursache aufgenommen. Bei dem Einsatz war auch das THW Cloppenburg vor Ort, das den dort gelagerten Diesel aufgenommen hat.



Bereits am Mittwoch hatte es in Neuscharrel gebrannt. Wie berichtet, war aus ungeklärter Ursache am Abend ein Stallgebäude in Neuscharrel in Brand geraten. Was zunächst als „Schuppenbrand“ von der Großleitstelle in Oldenburg gemeldet wurde, entpuppte sich allerdings schnell als Großeinsatz für die Feuerwehr in und um Friesoythe.



120 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Friesoythe, Gehlenberg, Altenoythe, Markhausen und dem Saterland wurden alarmiert und zum Hofgelände am Prozessionsweg beordert. Der Schaden wird von der Polizei auf 150 000 Euro geschätzt. Brandermittler suchen nun nach der Ursache des Feuers.