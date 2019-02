Steuerfahnder kassieren Bons und Belege

Kontrolle bei Friesoyther Chinesen

Kontrolle: Oldenburger Steuerfahnder und Beamte der Friesoyther Polizei überprüften das chinesische Restaurant in Friesoythe.

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Das entspannte Abendessen beim Chinesen endete abrupt, als am Freitagabend gegen 21.45 Uhr Beamte der Steuerfahndung Oldenburg unterstützt von Beamten der Friesoyther Polizei das Großraum-Restaurant an der Schwaneburger Straße in Friesoythe betraten. Möglicherweise stand die Kontrolle im Zusammenhang mit der Bekämpfung manipulierter Kassensysteme. Nach MT-Informationen sollen ähnliche Razzien zeitgleich auch im Bezirk Osnabrück stattgefunden haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.