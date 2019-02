Schließung für NGG „absolut überraschend“

Gewerkschaft kündigt harten Kampf an

Standort Friesoythe wird geschlossen: „Schinken Einhaus“ siedelte 1975 an, 1998 wurde der Standort von der Reinert-Gruppe übernommen. Ende 2019 soll die Produktion nach Versmold verlagert werden. Foto: Claudia Wimberg

Friesoythe (mt). Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert die Schließung des Friesoyther Traditionsunternehmens „Schinken Einhaus" durch die Reinert-Gruppe. Zusammen mit dem Betriebsrat werde man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um für die 86 Beschäftigten bestmögliche Regelungen durchzusetzen, kündigen die Gewerkschafter an.