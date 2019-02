Brand in Neuscharrel: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Symbolfoto: Bänsch

Neuscharrel (mab). Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend ein Stallgebäude in Neuscharrel in Brand geraten. Was zunächst als „Schuppenbrand“ von der Großleitstelle in Oldenburg gemeldet wurde, entpuppte sich allerdings schnell als Großeinsatz für die Feuerwehr in und um Friesoythe.



120 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Friesoythe, Gehlenberg, Altenoythe, Markhausen und dem Saterland wurden alarmiert und zum Hofgelände am Prozessionsweg beordert. Glück im Unglück: In dem Stall befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Tiere. Es war lediglich Stroh ausgelegt, um eine neue Einstallung vorzubereiten.



Die 120 Einsatzkräfte, die mit 18 Löschfahrzeugen am Brandort waren, konnten das Feuer zügig löschen, sodass nur ein Teil des Stalles ausbrannte. Der Schaden ist dennoch beträchtlich. Er wird von der Polizei auf 150.000 Euro geschätzt. Brandermittler suchen nun nach der Ursache des Feuers.