WM-Teilnahme: „Ein Traum geht in Erfüllung“

Titelträger: Die Brüder Jonas und Maik Krieger haben sich für die WM im bayrischen Inzell qualifiziert. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Erfolge konnten sie schon viele feiern und gehören auf nationalem wie internationalem Terrain zu Titelträgern. An einer Weltmeisterschaft haben Jonas (16) und Maik Krieger (14) bisher jedoch noch nicht teilgenommen. „Damit geht jetzt ein Traum in Erfüllung", verraten die Brüder und Taekwondo-Kämpfer aus Edewechterdamm, die sich für das Sportereignis des Jahres im bayrischen Inzell qualifiziert haben.