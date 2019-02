Unterend sichert sich erneut Zugpokal

Der Vorstand gratuliert den Pokalsiegern: Maria Eilers (von links), Rudi Mai, Berthold Ortmann, Wilhelm Hinrichs, Michael Budde mit Zugpokal, Gerd Meemken, Stefan Ewen mit Dorfpokal, Bernd Schrand, Doris Laing und Stephan Hinrichs. Foto: Untiedt

Von Marita Untiedt



Neuscharrel. Zufrieden mit der Beteiligung am Dorf- und Zugpokalschießen zeigte sich der Vorsitzende des Schützenvereins Neuscharrel, Rudolf Mai. Acht Mannschaften waren beim Dorfpokalschießen angetreten und 81 Schützen kämpften beim Zugpokal um die besten Plätze.



Dabei ging der Zugpokal ging zum wiederholten Male an Unterend, während sich das Team HGV II den Dorfpokal sicherte. Bei der Siegerehrung dankte der Vorsitzende den Schützen für die „großartige Disziplin und Fairness“. Die Auswertungen erstellten Maria Eilers und Claudia Thoben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.