„Die Stimmung ist natürlich nicht die beste“

Standort Friesoythe wird geschlossen: „Schinken Einhaus“ siedelte 1975 an, 1998 wurde der Standort von der Reinert-Gruppe übernommen. Ende 2019 soll die Produktion nach Versmold verlagert werden. Foto: Claudia Wimberg

Von Julius Höffmann



Friesoythe. Einen Tag nach der schlechten Nachricht für die Mitarbeiter(-innen) prägte am Donnerstag das Bemühen um eine verträgliche Lösung den Betriebsalltag in der Reinert Privatfleischerei in Friesoythe. Wie berichtet, hatte das Unternehmen die Schließung des Standortes in der Eisenstadt und eine Verlagerung der Produktion nach Versmold mitgeteilt. Die Nachricht traf die meisten Beschäftigten offenbar völlig überraschend.



„Vielleicht hat es der eine oder andere geahnt, weil es doch in Friesoythe immer weniger wurde“, erklärte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates in Versmold, Dieter Pannhorst, im MT-Gespräch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

