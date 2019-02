Fleischerei schließt Standort Friesoythe

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (höf). Die Reinert-Privat-Fleischerei GmbH schließt Ende 2019 ihren Standort in Friesoythe und verlagert die Produktion nach Versmold. Die „Auslastungssituation“ und die „verschärften Wettbewerbsbedingungen in der Wurstbranche“ machten den Schritt notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung.



Betroffen sind alle 86 Mitarbeiter(-innen). Ihnen wird eine Weiterbeschäftigung in Vörden angeboten. Der Chef des Unternehmens, Hans Ewald Reinert, informierte am Mittwoch die Beschäftigten bei einer Versammlung. Die Reinert-Gruppe hatte den seit 1975 in Friesoythe ansässigen Betrieb „Schinken Einhaus“ 1998 übernommen.

