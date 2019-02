Ende nicht „sang und klanglos“ einläuten

Vorstand: Gregor Möller-Reemts (links) und Ludwig Wreesmann. Foto: Pille

Von Claudia Wimberg



Altenoythe /Landkreis Cloppenburg. Die 27. Einladung ist gleichzeitig die letzte und soll einen besonderen Schlusspunkt setzen. Nach über zweieinhalb Jahrzehnten beendet der Arbeitskreis „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ seine Initiative, Mädchen und Jungen aus der Region des Reaktor-Unglücks einen unbeschwerten Aufenthalt im Landkreis Cloppenburg zu ermöglichen. „Es finden sich einfach keine Gastfamilien mehr“, begründet Vorsitzender Ludwig Wreesmann die Entscheidung, die nicht leicht gefallen sei.



Doch „sang und klanglos" wolle man das Projekt nicht beenden. So planen die Verantwortlichen für das Finale, ehemalige Kinder, die heute junge Erwachsene sind, wieder mit ihren einstigen Gastfamilien zusammenzuführen.