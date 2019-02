GS agri: Bauarbeiten beginnen im April

Für Großprojekt in Friesoythe wird noch jede Menge Boden bewegt

Erdarbeiten: Auf dem Gelände gleich neben der Anlage des Reit- und Fahrvereins an der Böseler Straße wird sind die Bagger täglich im Einsatz. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Von der ehemaligen Weide ist nichts mehr zu sehen. Stattdessen bewegen Bagger täglich Tonnen an Sand, Baustraßen sind erkennbar und Begrenzungspfähle in unterschiedlichen Farben markieren die Flächen, auf denen die GS agri ihr millionenschweres Großprojekt plant. „Die Erdarbeiten sind in vollem Gang“, kommentiert Jürgen Focke (Bau- und Produktmanagement) den aktuellen Stand an der Böseler Straße in Friesoythe. Der Bauantrag sei in der vergangenen Woche gestellt worden und im April soll es mit Bauarbeiten losgehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.