Mix aus Tango und swingenden Stücke kam an

Handgemachte Musik: Die Gruppe „A Mano“ mit (von links) „Zebu“ Dieter Hildebrandt, Ruth Shaw, Peter Waldmann und Christian Kirschstein spielte in der Alten Wassermühle. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Ausverkauft war am Freitagabend das Kulturzentrum „Alte Wassermühle" in Friesoythe beim Konzert der Formation „A Mano" aus Friesoythe. Die Besucher erlebten sprichwörtlich hautnah handgemachte Musik vom Feinsten. Bei Kerzenschein und ein Glas Wein lauschten die Besucher den Klängen der Gruppe. Als Akkordeon-Sound und Pianoklänge mit dem Rhythmus von Bass, Geige und Cajon erklangen, ging die Post ab.