Durch Handwerkertag Kontakte knüpfen

Auf einen Blick: Die Firmenvertreter mit Schülern der HvO. Mit dabei auch Lukas Marks (vorne rechts), der über den Beruf des Feinwerkers berichtete. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. „Wenn euer Arbeits- und Sozialverhalten mit Einschränkungen beurteilt worden ist, klappe ich die Bewerbungsmappe gleich wieder zu.“ Ausbildungsleiter Bernhard Stammermann formulierte seine Erwartungen unmissverständlich und appellierte an seine jungen Zuhörer, diszipliniert, pünktlich und ehrgeizig zu sein. „Bei uns sind Teamplayer gefragt und wenn ihr mitzieht, dann stehen euch viele Weg offen“, betonte Stammermann für das Saterländer Maschinen- und Metallbauunternehmen Claaßen beim Handwerkertag an der Heinrich-von-Oytha-Oberschule Friesoythe in Altenoythe.



Rund 100 Jugendliche aus den neunten Klassen waren eingeladen, sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren, die Firmenvertreter sowie die BBS Friesoythe und Cloppenburg vorstellten.