Polizei im Neubau: „Wir vermissen nichts“

In der Schaltzentrale: Hauptkommissar Bernd Schedemann (links) und Polizeichef Jürgen Kuhlmann. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Aus dem alten Kommissariat ist Kunst geworden. Acryl auf Leinwand, Nostalgie im Großformat. Bewusst beschaulich von Oberkommissar und Künstler Gerd Binder in Szene gesetzt, erinnert im neuen Friesoyther Polizeigebäude nur noch ein Gemälde an vergangene Zeiten und damit an über 40 Jahre Dienst im denkmalgeschützten Amtsrichterhaus. Doch Wehmut kommt nicht auf. „Wir vermissen nichts“, unterstreicht Polizeichef Jürgen Kuhlmann bei einem Rundgang durch die heutige Wirkungsstätte. Die Wege sind im doppelt so großen Gebäude zwar weiter geworden. Doch diesen Umstand nehmen die Mitarbeiter aufgrund nun optimaler Bedingungen gerne in Kauf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

