Für MT-Friedensbett Waffeleisen angeheizt

Einsatz gelobt: Hedwig Müller (links) und Marianne Wieczorek (Zweite von rechts) vom Leitungsteam der Frauen-MC Petersdorf bedankten sich bei Linda Tapken, Anneliese Bünger, Marianne Niedza, Edeltraud Tangemann, Elfriede Emken, Ursula Klüsener und Gerda Schewe (von links). Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Petersdorf. Die „Marianische Congregation“ (MC) Petersdorf ist ein lebendiger Verein. Das dokumentierte Hedwig Müller vom Leitungsteam in ihrem Jahresbericht während der Generalversammlung im Franziskusheim mit einer langen Liste von Veranstaltungen und Aktionen, die im vergangenen Jahr absolviert wurden.



Die Frauen unterstützen jedes Jahr auch soziale Projekte. „In diesem Jahr wollen wir dem „MT-Friedensbett" helfen", sagte Müller. 500 Euro sind zusammengekommen, weil die Mitglieder für das Adventskonzert Waffeln backten, die nach dem Auftritt des Petersdorfer Kirchchores an die Gäste verkauft wurden.