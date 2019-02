Tempo 30 kommt sukzessive

Es gilt Tempo 30: Sven Stratmann, Anita kl. Schlarmann und Frank nehmen die neuen Schilder in Augenschein. Foto: Stadt Friesoythe

Friesoythe (mt). Die Stadt Friesoythe optimiert in diesen Tagen die Tempo-30-Bereiche vor allen Grundschulen und Kindertagesstätten. Die neuen Schilder zeigen nicht nur die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer an, sondern auch die zeitliche Beschränkung von montags bis freitags, jeweils von 7 bis 17 Uhr, und die streckenbezogene Tempobeschränkung je nach Örtlichkeit auf einer Länge von höchstens 300 Metern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

