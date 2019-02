Frauen und Weihe: „Bei uns ist die Zeit reif“

Pfarrer Michael Borth (Foto: cl)

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Gottesmutter schwebt als Rubensfrau ins Paradies. Kein Widerspruch. „Und es ist faszinierend, wie der Künstler diese Leichtigkeit trotz der Leibesfülle darstellen konnte“, kommentiert Friesoythes Pfarrer Michael Borth das Hochaltarbild. 400 Jahre St.Marien-Gemeinde sollen mit einem großen Pfarrfest gefeiert werden. Und dazu laden Pastoralteam und Pfarreirat am 18. August rund um das Franziskushaus ein. Zuvor findet ein Pontifikalamt mit Weihbischof Wilfried Theising statt, für die musikalische Gestaltung sorgt auch ein Projektchor unter der Leitung von Organist Gerold Fuhler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.