Lasershow zeigt Hakenkreuz in Disco

Für Irritation gesorgt: Das Bild zeigt die Lasershow, die für einige Sekunden in der Friesoyther Diskothek zu sehen war. Foto: Screenshot

Friesoythe (höf). Nach einer Lasershow während einer „Abi-Party XXL“ in der Friesoyther Discothek „Extra“ ermittelt jetzt das Staatsschutz-Kommissariat.



In der Nacht zu Samstag waren während der Feier für eine kurze Zeit zwei Hakenkreuze per Lichttechnik an die Wand geworfen worden. Anwesende Gäste haben Videos gedreht und in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die Filme zeigen, dass die Symbole über mehrere Sekunden lang deutlich zu erkennen waren.



Die Aktion hat für viel Aufsehen und Aufregung gesorgt. Wie ein Polizeisprecher im MT-Gespräch mitteilte, wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Aufgrund des Vorfalls habe das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.



Nähere Einzelheiten könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Das Video wurde in den sozialen Netzwerken zahlreich geteilt und verbreitete sich seit dem Wochenende rasant schnell.