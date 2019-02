„Tolle Ergebnisse und sportliche Erfolge“

Tragen Verantwortung: Annika Henken, Horst Winkelmann, Niklas Ahlers, Jürgen Brinkmann, Wilfried Riek, Anneliese Leferink , Olaf Eilers, Monika Luker, Margret Albers, Anita Tellmann, Peter Wichmann, Marco Specht. Foto: Untiedt

Von Marita Untiedt



Neuscharrel. Olaf Eilers bleibt Präsident des Schützenkreises Alter Amtsbezirk Friesoythe. Die Delegierten der 14 Mitgliedsvereine bestätigten ihn ebenso wie den Vizepräsidenten Horst Winkelmann, Schriftführer Heinz Wolke, Kassenwart Wilfried Riek, Kreissportleiter Niklas Ahlers und seinen Stellvertreter Jürgen Brinkmann, Kreissportleiterin Damen Maria Eilers und ihre Stellvertreterin Anneliese Leferink sowie die Kreissportleiterin Jugend Annika Henken und ihren Stellvertreter Bernd Eilers.



Als Ehrengäste konnten die Gastgeber in der Neuscharreler Schützenhalle den Präsidenten des Oldenburger Schützenbundes, Peter Wichmann, und den Beauftragten für „Inklusion im Sportschießen" für den Oldenburger Schützenbund, Werner Fredehorst, begrüßen.