Für Modehaus Berssenbrügge endet Ära

Damals: das textile Kaufhaus, das 1949 eröffnet wurde. Foto: Berssenbrügge

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Puppen der Töchter trugen die schönsten Kleider. Stoffe und Knöpfe gab es im textilen Kaufhaus der Familie als Kernkompetenz genug, Konfektion noch nicht. Die Kundinnen nähten selbst und kombinierten schlicht und hochgeschlossen.



Bedient wurden sie vom Gründer Gerhard Berssenbrügge, der 1949 den Weg für eine unternehmerische Erfolgsgeschichte an der Kirchstraße in Friesoythe ebnete, dessen letztes Kapitel nun aufgeschlagen wird. Nach 70 Jahren dreht Irmgard Nonnenmacher am 23. Februar zum letzten Mal den Schlüssel herum und beendet eine Ära. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

