Pikachu ist der Star im Tierpark

Fühlt sich wohl: Otterbaby „Pikachu.“ Foto: Tierpark Thüle

Friesoythe (mt). Das Leben des Otterbabys im Thüler Tier- und Freizeitpark begann mit einer Katastrophe: Seine Mutter hatte keine Milch mehr für ihre vier gerade geborenen Jungen. Drei starben, „Pikachu“, wie er nach dem Pokemon getauft wurde, überlebte, weil er nun per Handaufzucht aufgepäppelt wird.



In einigen Wochen kommt „Pikachu“, der zu den Kurzkrallenottern gehört, zu seinen Artgenossen in ein eigenes Gehege im Tierpark. Dann hat er das Zeug, ein neuer Star unter den Tieren zu werden. Denn Otter gelten als zutraulich, fressen auch aus der Hand und halten sich gerne in Besuchernähe auf, so dass sie schön beobachtet werden können. Sie wirken auf den Beobachter so, als wären sie in einem immerwährenden Wellnessurlaub.



Und irgendwann wird sich „Pikachu“ umschauen nach einer Lebensgefährtin und selbst Junge haben, die dann so ausschauen wie er jetzt: völlig entspannt und einfach zum Knuddeln.