Online gehen pro Kopf 690 Euro verloren

Von Hans Passmann



Friesoythe. Das neue Einzelhandelskonzept (EHK) der Stadt Friesoythe liegt vor und wurde in dieser Woche dem Arbeitskreis in seiner ersten Sitzung vorgestellt. Die Stadt hatte die Firma Dr. Lademann & Partner aus Hamburg mit der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts zur zielgerichteten Weiterentwicklung des Einzelhandels in Friesoythe beauftragt. Untersucht wurde auch der Abfluss in den Online-Handel, der pro Kopf immerhin 690 Euro im Jahr beträgt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

