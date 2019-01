„Bossin“ und Schatz: Die Mädchen und Jungen des Friesoyther Don-Bosco-Kindergartens bereiteten Gabi Tepe einen besonderen Abschied. Fotos: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Don Bosco war ihr großes Vorbild. Der heilig gesprochene Priester und Patron stand Pate für ihre Pädagogik und war Ansporn für ihren Auftrag. Ein besonderer Mann, der aus kleinen Menschen große gemacht und niemanden aufgegeben habe, betonte Pastor Michael Borth. „Auch Sie haben aus kleinen Menschen große gemacht“, dankte der Dechant Gabi Tepe für ihren 40-jährigen Einsatz im Don Bosco Kindergarten Friesoythe.

