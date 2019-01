Friesoythe wehrt sich gegen Cloppenburger Möbelstadt

Große Pläne in Cloppenburg: Dort soll eine ganze „Möbel-Stadt“ entstehen ©: XXXLutz

Von Hans Passmann



Friesoythe. Am Rande des Stadtgebietes Cloppenburg soll eine ganze „Möbel-Stadt“ entstehen. Doch dagegen wehren sich nicht nur die Möbelhändler der Region, sondern auch die Stadt Friesoythe. „Im Rahmen der Erstellung des regionalen Einzelhandelskonzepts beim Landkreis Cloppenburg haben wir eine Stellungnahme abgegeben und Widerspruch gegen die Ansiedlung erhoben“, teilte Bürgermeister Sven Stratmann den Friesoyther Kaufleuten auf der Mitgliederversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Fries­oythe im Burghotel mit.



So ein Möbelmarkt habe auch Auswirkungen auf den Einzelhandel in Friesoythe. Und: er gehöre in ein Oberzentrum, aber nicht nach Cloppenburg.

