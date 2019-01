Janina Witte © Bertram Rusch

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/Hamburg. Sie möchte tiefenpsychologisch arbeiten, mit Menschen neue Sichtweisen entwickeln, in Biografien einsteigen und Perspektiven eröffnen. Janina Witte hat sich beruflich noch einmal ganz bewusst neu orientiert. Ein duales Studium des Wirtschaftsingeneurwesens bereits in der Tasche, studiert die gebürtige Friesoytherin aktuell an der Universität Hamburg Psychologie, um Psychotherapeutin zu werden.



Doch der Weg dorthin ist steinig. Denn nach Bachelor und Master müssen die Absolventen ihre darauffolgende Fachausbildung selbst finanzieren. Und die ist teuer. „Wir sind schlechter gestellt als ein Praktikant“, kritisiert die 28-Jährige. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.