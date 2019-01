Schüler erleben auch Landwirtschaft

Übergabe: Martina Willer (rechts) vom CSW und Amaris Schulte Richtering (BBS) überreichten den Schülern zum Abschluss des Projekts die Zertifikate. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Arbeiten auf einem Hof mit modernen Strukturen, dem unmittelbaren Kontakt zu Tieren und häufig flexiblen Arbeitszeiten: Ob ihr Landwirtschaft tatsächlich liegt, konnte die 15-jährige Julia nun im Betrieb der Familie Hempen in Bösel testen. Einmal pro Woche gehörte die Schülerin der Oberschule Bösel zum Team, habe sich gut integriert und nicht auf die Uhr geschaut“, bescheinigte Sabine Hempen ihrer jungen Kraft Bestnoten im Arbeits- und Sozialverhalten. Und die fließen beim Projekt „Region des Lernens“ (RdL)in die Beurteilung mit ein.



Zum dritten Mal kooperieren die Berufsbildenden Schulen Friesoythe mit dem Caritas-Sozialwerk (CSW) und den Haupt- und Realschulen sowie Oberschulen des Nordkreises, um das Thema Berufsorientierung so breit gefächert wie möglich zu gestalten.

