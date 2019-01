Wenn Romantik zum Albtraum wird

Flirt: Das 15-jährige Fußballtalent Leo trifft sich auf dem Schulfest mit Elena. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Themen sind typisch: Was anziehen zur nächsten Party? Steht mir Blau besser als Pink? Haben meine Beine etwa schon „Cellulose“? Und Leo als große Liebe wäre mega.Das Kölner Tourneetheater „comic on“ schaffte es im Friesoyther Forum am Hansaplatz von Beginn an, sein junges Publikum an diese Story zu fesseln. In Form einer Reportage erlebten die 13- bis 16-Jährigen aus den verschiedenen Schulen die Fallstricke rund um das Thema Cybermobbing und „Sexting“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.