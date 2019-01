Zahlreiche Unfälle auf glatter Fahrbahn

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Schneefall und leichter Regen haben am Freitagabend für Glätte auf den Straßen des Landkreises gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-Jähriger gegen 17.30 Uhr, auf der Barßeler Straße in Friesoythe unterwegs. Der Mann wollte nach links auf die B401 in Richtung Papenburg abbiegen. Dabei rutschte er auf winterglatter Fahrbahn nach rechts und stieß gegen eine Ampel. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.



Ebenfalls am Freitag ist ein bislang Unbekannter aufgrund der glatten Fahrbahn gegen einen Zaun an der Straße Meeschenkamp gefahren. Der Unfall muss sich nach Angaben der Polizei Kurz vor der Einmündung Meeschenstraße zwischen 15 und 22.50 Uhr ereignet haben. Anschließend fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.



In Lindern wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 16.50 Uhr geriet ein Pkw auf der Straße "Zur Radde" aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte die 22-jährige Fahrerin aus Münster und ihre 20-jährige Beifahrerin aus Westoverledingen mit dem Auto eines 48-jährigen aus dem Landkreis Emsland. Die beiden Frauen zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, der Mann blieb unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 10000 Euro.



Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 24-Jährige aus Osnabrück bei einem Glatteisunfall in Cloppenburg. Die junge Frau war gegen 16.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Friesoyther Straße aus Richtung Garrel kommend unterwegs. Ein 26-jähriger Lastruper, der mit seinem Pkw dort in Richtung Cloppenburg fuhr, wollte nach links auf die B213 abbiegen. Er geriet ins Rutschen und stieß mit dem BMW der Osnabrückerin zusammen. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.