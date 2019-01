Bei Nacht und Nebel Pony von Weide geklaut

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe (ma). Wegen eines dreisten Diebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag ein Ehepaar aus Hatten zu Geldstrafen verurteilt. Der Mann muss 1300 Euro zahlen, die Frau 700. Hintergrund des Verfahrens: Das Ehepaar hatte in einer Nacht- und Nebelaktion von einem Pferdehof in Friesoythe ein kleines Pony gestohlen, das zur Tatzeit auf einer Weide stand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.