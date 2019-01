103. Geburtstag: „Hurra, ich bin noch da“

Vier Generationen: Hildegard Ahrens begrüßte in ihrem Haus viele Gäste und freute sich vor allem über ihre Familie. Mit dabei auch Tochter Maria sowie der älteste Enkel Markus und der älteste Urenkel Florian. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. „Hurra, ich bin noch da." Gut gelaunt ist Hildegard Ahrens am Donnerstagmorgen in ihren 103. Geburtstag gestartet und hat sich schon Tage zuvor auf gemütliche Stunden mit ihrer Familie, Nachbarn und Freunden gefreut. Von Altersmüdigkeit keine Spur, dem Leben zugewandt war die älteste Einwohnerin der Stadt Friesoythe ohnehin immer schon und nimmt es so, wie es kommt.