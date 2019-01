Polizei stoppt Friesoyther nach tödlichem Unfall

Symbolfoto: Vorwerk

Oldenburg/Friesoythe (mab). Ein Lkw-Fahrer aus Friesoythe soll laut Polizei für einen tödlichen Unfall in Oldenburg verantwortlich sein. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 17-Jährige am Dienstagmorgen ihr Leben, nachdem sie von einem Lastwagen erfasst wurde. Demnach war die 17-Jährige auf ihrem Fahrrad unterwegs und wollte die Bremer Straße überqueren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte zeitgleich der 58-Jährige aus Friesoythe mit seinem Lastwagen nach rechts abbiegen.



Der Laster und die Radfahrerin stießen seitlich zusammen. Die Verletzungen war so schwer, dass die 17-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Nach dem Unfall hielt der Friesoyther allerdings nicht an. Noch sei unklar, ob er den Unfall nicht bemerkt hatte oder Fahrerflucht beging. Mit Hilfe von Zeugen konnte die Polizei aber den Lkw ermitteln. Der Friesoyther wurde von Beamten der Polizei in Ganderkesee etwa eine Stunde später gestoppt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

