„Landesweit eines der ersten“

Guter Plan: Die Elftklässler begrüßen die neue Aktion. Studiendirektor Lars Murra (sitzend) und Kollege Ralf Stammermann stellen sie vor. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Bandbreite der Berufe scheint unerschöpflich, die Zahl der Studiengänge steigt stetig. Welcher Weg ist der richtige, wo eröffnen sich Perspektiven, was treibt mich an und macht mich glücklich?



Fragen rund um die eigenen Vorlieben und Fähigkeiten, die sich auch die Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft in Friesoythe stellen. Zwar unterstützt die Schule den Findungsprozess mit vielfältigen und gezielten Maßnahmen, ein Praktikum stand bisher jedoch noch nicht auf dem Programm. Kurz vor den Sommerferien soll sich das nun ändern, denn „als eines der ersten beruflichen Gymnasien in Niedersachsen führen wir das nun ein“, verweist Studiendirektor Lars Murra auf das „außergewöhnliche“ Projekt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

