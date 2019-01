Junge Forscher backen Bioplastik selbst

Dichte von Kunststoffen: Mit studentischer Hilfe ermittelten die jungen Forscher die einzelnen Werte. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Man nehme etwas Kartoffelstärke, Backpulver und Natriumalginat und gebe 40 Milliliter Wasser hinzu. Die glatt verrührte Masse in ein herkömmliches Waffeleisen geben, backen lassen und dann als Hörnchen formen. Fertig ist Bioplastik.



Ob der biologisch abbaubare Kunststoff jedoch nur Vorteile mit sich bringt, erfuhren am Montag die „Plastikpiraten“ des Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasiums. Wie berichtet, nehmen Schüler des sechsten und siebten Jahrgangs an der Jugendaktion des Bundesministeriums für Bildung und Forschung teil. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.