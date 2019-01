Jürgen Drews rockt Thüler Drillingsball

Umwerfend: Als Jürgen Drews überzeugte Johannes Roter sen. Jury und Publikum. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Das beschauliche Dorf Thüle hat einen Superstar. Beim Finale des Wettbewerbs „Thüle sucht den Super Star“ als Einlage auf dem 28. Drillingsball der St.-Johannes-Schützenbruderschaft, des Gemischten Chores und des Musikvereins Thüle im Gasthof Sieger überzeugte Johannes Roter sen. alias Jürgen Drews die hochkarätig mit Heinz Schwarte alias Bruce Darnell, Gerold Plaggenborg alias Silvie Meiss und Niklas Schrandt alias Dieter Bohlen besetzte Jury und darf sich ab sofort das Gesangstalent von Thüle nennen.



